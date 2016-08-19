Голая Дарья Клюкина прикрылась хвоей в ванной

Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" отправилась в баню и посоветовала всем подписчикам последовать ее примеру. Она также опубликовала фото, на которых запечатлена без капли макияжа и одежды.

Как известно, после популярного шоу Дарья Клюкина так и не смогла продолжить отношения с Егором Кридом, они расстались. Об этом говорит то, что вместе они никогда не появляются на публике, не публикуют совместные фото в сети, а Крид и вовсе заявил, что для него "Холостяк" - просто шоу, хотя раньше придерживался другого мнения.

Несмотря на это, Клюкина зря времени не теряет и проводит его со своими друзьями в экоотеле, из которого делиться различными снимками. Так, последние кадры заинтриговали фанатов, ведь голая Клюкина оставила место для полета фантазии и просто спрятала все интимные части тела. На фото девушка лежит в ванной, прикрывая свое тело хвоей, а также рассказывает о том, что побывала в бане.

Дарья заметила, что баня всегда дарит незабываемые ощущения, потому порекомендовала всем фанатам последовать ее примеру и насладиться русской баней с хвоей.