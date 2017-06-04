"Липнущая" к Киркорову Бузова уже "задолбала" Аллу Пугачеву

Оказывается, Примадонна несколько раз "лайкала" комментарии, в которых говорится о том, что Бузова уже всех "задолбала". Сам же король поп-музыки уверен, что Пугачева сделала это случайно.

С осени журналисты наблюдают за тем, как телеведущая и певица Ольга Бузова "штурмует" исполнителя Филиппа Киркорова. То и дело ведущая "Дома-2" появляется на тех же вечеринках, что и поп-король, а также посвятила ему песню "Мало половин", отметив, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в ее жизни наконец-то появился настоящий мужчина.

Хейтеры уже устали от того, что последние два года то и дело обсуждают ранее малоизвестную участницу "Дома-2", которая за короткое время смогла взобраться на вершину Олимпа и буквально заполнила собой все медийное пространство. То и дело липнущая к Киркорову Бузова стала раздражать хейтеров, о чем они сообщают в соцсетях.

Буквально недавно пользователи заметили, что Алла Пугачева несколько раз "лайкнула" записи, в которых говорится о том, как Бузова всех "задолбала". Из этого они сделали вывод, что молодая певица раздражает уже и Примадонну.

На это решил ответить сам Киркоров. Он уверен, что эти "лайки" появились совершенно случайно, ведь Алла Борисовна никогда не читает комментарии в соцсетях, просто случайно листала страничку и нажала.