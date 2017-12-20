43-летняя Ева Лонгория родила первого ребенка

20 июня американская актриса впервые испытала радость материнства. Об этом пишут западные СМИ.

Ева Лонгория родила своего первого ребенка в одном из медучреждений города Лос-Анджелеса. По информации источников, 43-летняя знаменитость и её первенец чувствуют себя хорошо. Мальчик появился на свет без осложнений.

Отцом ребенка является супруг актрисы Хосе Бастон. Ева Лонгория вышла замуж за предпринимателя в 2016 году и объявила журналистам, что не против стать мамой. В 2017 американские издания заметили выдающийся живот знаменитости, а она своего интересного положения скрывать не стала. На четвертом месяце Ева Лонгория обнародовала пол будущего сына, а в мае закатила так называемую вечеринку-baby shower, на которую пригласила множество своих близких. Стоит отметить, что даже накануне родов звезда Голливуда продолжала работать над очередными проектами.