Ольга Бузова: "Ситуация с разводом меня надломила"

Известна телеведущая и певица Ольга Бузова занимается съемками нового проекта. Теперь в кадре она будет искать свою любовь.

По словам самой Ольги, на кастинг пришли многие мужчины, которые не заинтересованы не в ее деньгах и славе, а в отношениях. Бузова подчеркнула, что увидела на проекте тех молодых людей, что сами по себе реализовались и чего-то стоят. Вот только девушка призналась, что немного боится того, что так и не сможет раскрыться ни одному из них. "Ситуация с разводом меня надломила", - честно сказала она. В жизни Бузовой, по словам телеведущей, сейчас есть только работа.

Для Ольги очень странно то, что у нее нет отношений уже около двух лет. Сама девушка не знает в чем причина, ведь она отметила, что находится в постоянном окружении людей и не сидит дома. Конечно, есть поклонники, но Бузова не скрывает, что ей нужен именно мужчина, к которому можно прижаться.

Новый проект теледива назвала самым экстримальным поступком в ее жизни. Ольга отметила, что у нее все хорошо с фигурой, лицом и с возрастом. Однако, по ее мнению, очень рискованно в 32 года искать свою любовь таким способом - на экране телезрителей.

Напомним, что недавно в своем микроблоге Ольга писала о том, что уже ждет свою любовь. Тогда ее поддержала подруга Виктория Боня. Она отметила, что к Бузовой придет любовь только тогда, когда она сама будет к этому готова. По мнению Бони, сейчас Ольга может во всю наслаждаться своей успешной карьерой.