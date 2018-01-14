"Вечно молодые": Тарасов пустил беременную Костенко на опасный транспорт

Российский футболист прокатил супругу на квадроцикле и шокировал некоторых пользователей социальной сети. Запись появилась на странице знаменитости в Instagram.

Беременная Анастасия Костенко впервые села на транспортное средство во дворе семейного особняка. Она пишет, что вместе с мужем жаждет оставаться "вечно молодыми", и желает себе исполнения всех мечтаний.

Тем временем пользователи предположили, что такими развлечениями вечность может закончиться очень быстро. Многие комментаторы осудили Дмитрия Тарасова, который пустил беременную супругу на опасный транспорт.

Впрочем, нашлись и защитники супругов. Некоторые поклонники не увидели в фотографии ничего зазорного и угрожающего жизни ребенка. Они осадили критиков и призвали дать паре самостоятельно принимать решения, которые касаются безопасности и комфорта.