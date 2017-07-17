"Мыльный пузырь": Виктория Дайнеко разочаровалась в новых отношениях

Певица непрозрачно намекнула на неприятности в личной жизни. Она заинтриговала подписчиков недавней публикацией в Instagram.

Виктория Дайнеко опубликовала селфи у зеркала, на которой выглядит довольно печальной. В описании знаменитость сравнила влюбленность с красивым "мыльным пузырем". По её словам, "лопаясь", перспективные новые отношения оставляют после себя лишь "грязную лужу". "Остановите карусель, я выйду," - подытожила Дайнеко.

Не так давно исполнительница появлялась на публике в компании бойфренда, хотя и скрывала подробности романа от широкой аудитории. Однако на церемонию награждения "Муз-ТВ" она появилась уже без пары. Публикация также дает возможность предположить, что Виктория Дайнеко разочаровалась в избраннике и снова идет по жизни в одиночестве.

Пользователи социальной сети поддержали своего кумира и попытались расспросить её о несчастье подробнее. Однако знаменитость пока отмалчивается. Вполне возможно, что Виктория Дайнеко объявит о причинах некоторое время спустя, как это было после расставания с экс-супругом Дмитрием Клейманом. Тогда звезда написала на своей странице, что поводом для семейного скандала стала измена мужа с подругой Дайнеко.