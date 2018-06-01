"За что?": Бузова пришла в бешенство, узнав о смерти рэпера XXXTentacion

Весь мир обсуждает смерть молодого американского рэпера XXXTentacion, выражая свою скорбь и соболезнования родственникам погибшего. Свои комментарии уже оставили многие российские рэп-исполнители, высказать негодование решила и Бузова.

Как стало известно, на своей странице в соцсети телеведущая и певица Ольга Бузова пришла в бешество и показала, насколько сильно скорбит по застреленному в Майами 20-летнему рэперу XXXTentacion. Она опубликовала на своей странице пост с негодованием, поинтересовавшись, за что некоторые негодяи могут отобрать жизнь у молодого парня и до этого момента оставаться безнаказанными.

Свои комментарии телеведущая сопроводила плачущими смайликами, показывая, насколько она скорбит по погибшему XXXTentacion.

Стоит отметить, что злость и скорбь Бузовой длились недолго. Спустя время она вновь продолжила публиковать полуголые снимки, на которых пребывает весьма в хорошем расположении духа, скорбь с ее лица куда-то испарилась.