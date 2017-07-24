«Была бы рада унитазу»: Анна Калашникова пришла в негодование от подарка за полтора миллиона рублей

По словам звезды, не так давно отпраздновавшей свой День рождения, вместо дорогих подарков она хотела увидеть мебель или сантехнику, которые нужны ей для ремонта в доме. Крестик с бриллиантами не стал для Калашниковой столь приятным подарком.

Как сообщается, Анна Калашникова отметила свой День рождения. На праздник были приглашены родные и друзья звезды, которые не стали экономить на подарках для звезды. Мероприятие Калашникова совместила с футбольной тематикой, из-за чего торт и наряды многих гостей были оформлены в тонах российской сборной.

Возлюбленный Калашниковой преподнес ей кольцо с бриллиантом в 15 карат. Григорий Аветов уже больше 2 лет является бойфрендом звезды, его подарку она была рада.

Однако, нашлись и презенты, которые вызвали негодование Калашниковой. Один из гостей подарил ей крестик с бриллиантами от известного ювелирного дома. Стоимость украшения составляет порядка 1,5 миллиона рублей. Тем не менее, дорогостоящий подарок не обрадовал Калашникову.

По словам звезды, она «была бы рада унитазу или кровати». Все дело в том, что Калашникова сейчас активно занимается ремонтом своего дома, так что мебель и сантехника ее волнуют больше, чем бриллианты и другие дорогостоящие подарки.