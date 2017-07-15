«Показала клубничку»: Катя Старшова шокировала Сеть откровенным фото в купальнике

16-летняя актриса, сыгравшая Пуговку в «Папиных дочках», смело позирует лежа в купальнике, высунув при этом язык. «Обожаю клубничку», - написала в описании Старшова, натолкнув пользователей на двусмысленные ассоциации.

В Instagram-аккаунте Кати Старшовой всегда появлялись фотографии, за которые пользователи хвалили актрису, называя ее «приличной». Теперь же, юная артистка решила нарушить впечатление о себе, опубликовав снимок в купальнике.

На снимке Старшова запечатлена на лежаке. Актриса лежит с закрытыми глазами, высунув при этом язык. Рука неизвестного человека протягивает Старшовой клубнику.

Пользователи пишут, что «показывать клубничку» в возрасте Старшовой слишком рано. Поклонники были шокированы от увиденного, они просят актрису удалить провокационный снимок. Некоторые оценили снимок Старшовой, однако написали в комментариях весьма неподходящие для 16-летней девушки комментарии.