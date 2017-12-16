В Сети опубликовали последнее видео расстрелянного рэпера XXXTentacion

Последнее прижизненное видео XXXTentacion разместили на известном видеохостинге. В этот момент он вел прямую трансляцию и отвечал на вопросы фанатов.

Как стало известно, в Сети появилось последнее видео, которое расстрелянный американский рэпер XXXTentacion снял за несколько мгновений до смерти. Ролик разместили на популярном видеохостинге, где его может посмотреть каждый. Так, примечательно, что во время записи видео, XXXTentacion находился за рулем автомобиля и вел прямую трансляцию с поклонниками, отвечая на интересующие их вопросы.

По предварительным данным, XXXTentacion как раз направлялся в мотосалон, где его уже поджидала смерть.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Майами среди белого дня 18 июня прямо в упор расстреляли 20-летнего рэпера XXXTentacion. Это произошло после того, как он вышел из мотосалона и прошел на парковку к своей машине, там его поджидали двое вооруженных мужчин. Следствие полагает, что молодого рэп-исполнителя убили во время попытки ограбления, так как из его автомобиля пропала сумка известного и дорогого бренда.