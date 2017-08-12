«Он не очень талантлив»: Садальский показал Эрнсту низкие рейтинги шоу с Галкиным

В своем Instagram Станислав Садальский решил наглядно продемонстрировать, что его предупреждения сбываются. По словам скандального актера, он предостерегал Эрнста о том, что у Галкина «нет школы и нет ничего».

Станислав Садальский известен своими провокационными выражениями в адрес известных личностей. В этот раз актер решил высказаться против Максима Галкина, написав в своем Instagram о том, что телеведущий «не очень талантлив».

Свой пост Садальский адресовал гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту. В качестве доказательства «провальных» рейтингов актер показал снимок, на котором показана популярность шоу «Сегодня вечером» на «Первом» и «Вести в субботу» на «России 1».

По словам Садальского, таких рейтингов у Галкина еще не было. Актер пишет, что с этой ситуацией нужно что-то делать, решая проблему непопулярных шоу. В конце своего поста Садальский напомнил, что предупреждал о Галкине, у которого, по его словам, нет таланта.

Пользователи отреагировали на такой пост по-разному. Одни написали, что согласны с Садальским, так как считают Галкина «бездарным». Другие же встали на защиту телеведущего и мужа Примадонны, призывая актера оставить «мальчика» в покое.