Грудь Ким Кардашьян на фэшн-саммите чуть не вывалилась из расстегнутой рубашки

Модель побывала на светском мероприятии, для посещения которого выбрала длинную белую юбку с высоким разрезом и классическую рубашку в тон, которую завязала лишь у пупка.

Грудь популярной американской модели и создательницы собственного бренда Ким Кардашьян чуть не вывалилась из расстегнутой рубашки при посещении ею фэшн-саммита в Лос-Анджелесе. Она еще не успела опубликовать фотографии в новом образе на личных страницах социальных сетей, однако они появились в сети благодаря папарацци.

Так, у Ким Кардашьян был весьма насыщенный день, по ходу которого она, в частности, успела посетить модный саммит. Ее поклонники уже привыкли, что для выхода в свет она крайне редко выбирает скромные наряды, однако не ожидали, что что в этот раз он будет настолько откровенным. Многие отметили, что во время ходьбы у модели практически вываливалась грудь из-под рубашки.