"Второй дом": Эмилия Кларк трогательно попрощалась с сериалом "Игра престолов"

Эмилия Кларк опубликовала в сети трогательный пост, отметив, что съемочная площадка "Игры престолов" стала для нее вторым домом. Поклонники из всего этого сделали вывод, что Кхалиси покидает сериал, либо же в восьмом сезоне наступит ее смерть.

Как известно, в 2019 году выйдет финальный, восьмой сезон культового сериала "Игра Престолов", который уже успел полюбиться зрителям. Ранее актриса Софи Тернер, которая сыграла в сериале Сансу Старк, попрощалась с сериалом, теперь ее примеру последовала и Эмилия Кларк.

Она опубликовала на своей странице в соцсети трогательный пост, в котором рассказала, что за долгие годы съемок сериала, съемочная площадка "Игры престолов" стала для нее своеобразным вторым домом, в который хочется возвращаться снова и снова. Кларк отметила, что запрыгнула в лодку и поехала попрощаться с теми землями, где прошли лучшие годы ее актерской карьеры, играя Матерь Драконов, она забывала обо всем на свете.

Поклонники решили, что Эмилия Кларк отказалась сниматься в восьмом сезоне, или же таким образом она решила намекнуть, что с Кхалиси в финальных эпизодах произойдет беда, потому актрисе и пришлось раньше покинуть съемочную площадку.