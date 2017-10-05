"Под прессом 20 лет": Земфира устала от "сумасшедших" фанатов

Земфира заявила о том, что устала от "сумасшедших" людей, которые не дают ей спокойно жить вот уже 20 лет. Она попросила фанатов более уважительно относиться к ней, потому что так жить просто невозможно.

Буквально недавно немногословная певица Земфира неожиданно опубликовала в сети целый пост, посвященный "сумасшедшим и помешанным" фанатам. Она написала, что уже более 20 лет ежедневно ей присылают письма с признаниями в любви, с требованиями стать чьей-то второй половинкой. Обещают ее "вытащить из ямы", стать ее "светом в окошке" и так далее. От этого певице становится невероятно жутко и неприятно.

"Сумасшедшие" поклонники спали на коврике около ее двери, писали по 50 писем в день, более 4 часов подряд звонили в дверь и постоянно что-то требовали. Все хотели, чтобы она вышла, поговорила с ними или просто открыла дверь. Земфира отмечает, что под таким "прессом" ей приходится жить каждый день, а ведь ей уже исполнился 41 год. Она отметила, что в таком возрасте человеку требуется всего лишь уважение, личное пространство, выбор и свобода.

Земфира попросила фанатов, чтобы ее оставили в покое, так как больше так продолжаться не может.