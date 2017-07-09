«Можно считать комплиментом»: принц Чарльз придумал для Меган Маркл очень странное прозвище

Как оказалось, отношения принца Чарльза и новоиспеченной герцогини Сассекской складываются как нельзя лучше. За «сильный и несгибаемый» характер он одарил свою невестку необычным прозвищем.

Как сообщают СМИ, принц Чарльз уже придумал, как будет называть Меган Маркл. Прозвище выдалось весьма странным и необычным, жены своего сына он решил называть «Вольфрам». Причина, по которой принц Чарльз решил называть свою невестку химическим веществом, переходящим в металл, оказалась вполне весомой.

Оказалось, принц Чарльз заметил «стойкость и несгибаемость» Меган Маркл, от чего решил сравнить ее натуру с Вольфрамом. Источники королевского дома считают, что такое прозвище «можно считать комплиментом», ведь принц Чарльз таким образом оценил характер своей невестки.

Как известно, принц Чарльз вел Меган Маркл к алтарю. Отец новоиспеченной жены принца Гарри считает, что лучшей кандидатуры для этого не могло и быть. СМИ также сообщают, что Меган Маркл удалось «подружиться» не только с принцем Чарльзом, но и с самой королевой Елизаветой II. На недавнем мероприятии они стояли рядом и вели себя спокойно, даже язык жестов не демонстрировал их неприязни друг-к-другу.