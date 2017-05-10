Роза Сябитова затронула тему секса после 45 лет

Самая известная сваха заявила, что в 45 лет жизнь только начинается, потому никогда не поздно разнообразить сексуальную жизнь. Такие рекомендации Сябитова дала на своем канале в соцсети.

Известно, что популярная телеведущая Роза Сябитова никогда не была скромницей и всегда могла вести беседы абсолютно на любые темы, при этом мнение окружающих ее мало волновало. Вот и на этот раз она затронула весьма пикантную тему, посвященную сексу после 45 лет. По словам знаменитой свахи, огромное количество людей считает, что занятия сексом после 45 лет являются чем-то страшным и постыдным, хотя на самом деле это не так. Секс в зрелом возрасте приносит пользу организму, отмечает Сябитова.

По ее словам,всем женщинам в возрасте 45 лет следует посмотреть ее видео для того, чтобы понять, что в этом возрасте жизнь только начинается, можно влюбляться, выходить замуж, рожать детей и вовсе не ставить на себе крест, как это делают многие барышни.