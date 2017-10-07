«Пенистый вечер»: Кристина Асмус заинтриговала фанатов снимком из ванной

«Будто бы Афродита», - считают пользователи, Асмус позировала перед камерой в пене. Однако, снимок немного разочаровал поклонников звезды, ведь описание к нему было более интригующим, чем само фото.

В Instagram-аккаунте Кристины Асмус появился новый снимок. На нем звезда позирует в пене, сидя в ванной. В описании она поставила хештег «пенистый вечер», чем взбудоражила поклонников, которые нашли в описании отсылки к мужским интимным органам. Асмус весьма заинтриговала своих фанатов снимком из ванной. Однако, после такой публикации пользователи ожидали более откровенных снимков.

Кристина Асмус не стала публиковать более пикантные фото, оставив заинтригованных пользователей без нового повода для обсуждения собственной персоны. Тем не менее, фанаты Асмус пришли в восторг и от «скромного» фото, назвав звезду «милой» и сравнив ее с Афродитой.