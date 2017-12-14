48-летняя звезда «Дом-2» Марина Тристановна выходит замуж

В своем Instagram она похвасталась снимком обручального кольца, которое ей подарил возлюбленный. Так, появившись на проекте для помощи дочери, Тристановна нашла там свою любовь – Александра Ковалевского.

В Instagram-аккаунте Марины Тристановны, которую, как сообщают некоторые СМИ, зовут Розита Зухбая, появился снимок, заинтриговавший пользователей. На нем было показано кольцо от известного ювелирного бренда. Однако, Марина Тристановна надела его не на безымянный палец, а на мизинец. Как предположили пользователи, кольцо «не налезло» на другие пальцы звезды телестройки.

В описании она спросила у своих поклонников, считают ли они, что ее избранник сделает ей предложение. Ответ на вопрос Тристановна предлагает узнать в очередном эфире шоу, посвященному проекту «Дом-2».

Пользователи решили, что Марина Тристановна собирается идти замуж и приняла предложение от Александра Ковалевского. Женщину поздравили с радостным событием и пожелали ее семье счастья.

На самом же деле, Ковалевский не стал делать Тристановной предложения. Он заявил, что перед таким ответственным шагом ему нужно познакомиться с родителями своей возлюбленной.