Помолодевшую Пугачеву не узнали на летнем фото в подростковом наряде

Накануне певица опубликовала в своем Instagram снимок, на котором показала новый цвет волос и прическу, а также наряд из джинсовых шорт, а также рубашки, сползающей с плеча.

Помолодевшую исполнительницу Аллу Пугачеву не узнали на летнем фото в подростковом наряде. Знаменитость не спешит относить себя к пожилой даме, и с помощью ярких образов как бы бросает вызов возрасту. Накануне она опубликовала на личной странице фотохостинга снимок, которым произвела фурор в сети. Многие из ее фанатов с трудом поняли, что на нем запечатлена именно Примадонна.

"Я Аллу не узнала, такой яркой блондинкой она никогда не была , вот девочки есть нам на кого ровняться и не бояться жить", "Алла Вы похожи на девушку- это комплимент)", "Шикарное фото, Вы такая хулиганистая тут, любимая и самая лучшая", "Классная, клевая, вечно молодая!!!" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали восторженные поклонники в комментариях.