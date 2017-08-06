Лохматая и без макияжа: Поклонники высмеяли настоящую красоту Ольги Бузовой

Поклонники в соцсети высмеяли настоящую красоту Ольги Бузовой. Недавно артистка у себя в микроблоге разместила снимок, где предстала совершенно без косметики и с непричесанными волосами.

Ольга Бузова порадовала поклонников новым снимком в Instagram, который мотивационно подписала: «Доброе утро мир. Живите здесь и сейчас ... живите сегодня, и наслаждайтесь каждым мгновением». Однако подписчики стали критиковать Бузову за неопрятный внешний вид, лохматые волосы и полное отсутствие макияжа.

«Только проснулась?? Зубы успела хоть почистить перед тем, как фоткоться?», «А причесаться не судьба была?», «Бузовой даже косметологи не помогут, что за вид?», «Оля, без макияжа лучше не показывайся, не 20 лет все-таки», «А чего лохматая такая, искусственные волосы тоже расчесывать нужно, Оля», - заявили в комментариях пользователи Сети.