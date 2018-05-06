Внучка Олега Стриженова, бросившая в роддоме малышей-двойняшек, решила вновь стать суррогатной матерью

31-летняя Александра Холошина рассказала, что к детям, который она вынашивает в качестве суррогатной матери, она не испытывает никаких чувств. Именно меркантильный интерес побудил ее вновь стать суррогатной матерью, даже после того, как прошлые «заказчики» забирать детей-двойняшек отказались.

Имя Александры Холошиной связано с рядом скандальных эфиров. Внучка актера Олега Стриженова и дочь актрисы Натальи Стриженовой не поддерживает связь со своими знаменитыми родственниками. Дядя Холошиной Александр Стриженов не хочет общаться с женщиной, так как она 15 лет назад обидела своего дедушку и захотела жить отдельно.

Александра Холошина не нашла себя в актерской карьере, поэтому решила зарабатывать деньги другим, весьма рисковым способом. Не так давно она вынашивала двойню, но детей отказались забирать, так как Холошина нарушила условия договора. Женщина рассказала, что к детям она чувств не испытывала, ей двигал лишь меркантильный интерес. Поэтому, она без раздумий бросила двойняшек и не желает их искать. По слова Холошиной, малышей кто-то усыновил, но ее это мало интересует.

Теперь же она вновь решила стать суррогатной матерью. Внучка Олега Стриженова не намерена раскрывать имена «заказчиков», опасаясь снова лишиться денег. Ради суррогатной беременности Холошина даже начала бороться с лишним весом. По словам женщины, она села на диету и старается снизить вес, ведь сейчас она весит 89 килограмм.