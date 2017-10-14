Режиссер сериала "Школа" призналась в алкогольной зависимости‍

Валерия Гай Германика рассказала, что сняла многосерийный фильм про жизнь подростков, так как сама в этом возрасте столкнулась с серьезной проблемой.

Режиссер сериала "Школа" 34-летняя Валерия Гай Германика призналась в алкогольной зависимости‍. Накануне она согласилась дать интервью одному из отечественных интернет-изданий. В ходе него она поделилась, какие проблемы сейчас видит в обществе и какие из них затронули лично ее.

Германика рассказала, что ее сериал был встречен публикой неоднозначно. По ее словам, многие говорили, что он не отражает реальной ситуации, однако она не согласна с таким мнением. Режиссер рассказала о своем детстве с вечно "бухающими соседями" и рецидивистами вокруг. По ее словам, эта обстановка заставляла ее думать, что в 14 лет пить спиртное - это нормально. В результате она стала употреблять алкоголь вместе с друзьями регулярно.

Тем не менее, такая привычка не смогла загубить у нее желание к чтению. Любимые писатели Валерии Гай Германики - Эдгар По и Бодлер. Знаменитость выражает сомнение, что сейчас кто-то из молодежи имеет такие же предпочтения. Также она рассказала, что хоть детство ее и было трудным, она ни о чем не жалеет, так как человек ошибается всю жизнь, и от этого никуда не деться.