В своем профиле Instagram бывший участник коллектива The Beatles написал написал, что не может сдержать счастливых эмоций и выразил благодарность национальным футболистам.

Известный британский мультиинструменталист и певец Пол Маккартни счел победу сборной Англии подарком на свой день рождения. Об этом он написал в своем официальном профиле фотохостинга. Вчера он отмечал праздник, по всей видимости, у себя дома, и сфотографировал там проем в стене, над которым была прикреплена надпись "Happy Birthday" из бумажных букв.

Так случилось, что вчера Маккартни исполнилось 76 полных лет. В этот же день в Волгограде проходил футбольный матч между сборной Англии и Туниса. Первая команда смогла одержать победу со счетом 2:1. Британский музыкант, несомненно, был очень рад этому событию и решил поделиться этим с поклонниками.