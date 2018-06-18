«Она никогда не была красавицей»: Рустам Солнцев сравнил Пугачёву с бультерьером

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» раскритиковал не только саму Примадонну, но и ее поклонников. По словам Рустама Солнцева, фанаты Аллы Пугачевой осыпают певицу комплиментами, хотя она их не заслуживает.

Рустам Солнцев известен своими провокационными заявлениями. Экс-участник «Дом-2» часто критикует знаменитостей, не стесняясь в выражениях и эпитетах. В этот раз «досталось» Алле Пугачевой.

По словам Рустама Солнцева, как только Примадонна публикует новый снимок, в комментарии сразу «набегают курочки». Эти «курочки» пишут Пугачевой комплименты и утверждают, что певица молодо выглядит и молодеет с каждым днем. Солнцев не согласен с мнением поклонников и просит их перестать лицемерить.

Рустам Солнцев заявил, что Пугачева «никогда не была красавицей». Он отмечает талант, пение и голос певицы, акцентируя внимания на том, что Примадонну есть за что похвалить. Но только не за красоту, считает Солнцев.

Солнцев сравнил Пугачеву с бультерьером, в котором «что-то крутое есть». Он просит пользователей не делать Примадонне комплименты. По словам Солнцева, Пугачеву стоит просить больше говорить, ведь «ей есть, что сказать». Пользователи неоднозначно отреагировали на ролик Солнцева и решили, что тот всего лишь старается «засветиться» на фоне Примадонны.