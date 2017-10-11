Иосиф Кобзон не захотел комментировать свою госпитализацию

Певец, имеющий звание Народного артиста СССР, пообщался с журналистами. Кобзону задали вопрос о том, действительно ли его госпитализировали, на что тот ответил весьма размыто.

18 июня в СМИ появились данные о том, что Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован. Сообщалось даже о том, что певец попал в онкоцентр, откуда его перевели в хирургическое отделение. Жена Кобзона отказывалась комментировать ситуацию и называла вопросы о самочувствии певца «бестактными».

Поклонники артиста были всерьез встревожены самочувствием Кобзона, опасаясь, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Сам певец отказался говорить о своей госпитализации.

Иосиф Кобзон не захотел комментировать новости о проблемах с его здоровьем. Он попросил звонить с подобными вопросами в его офис. Развернутого ответа Кобзон не дал, оставив информацию о своей госпитализации неподтвержденной, но и не опровергнутой. Что же на самом деле случилось с певцом – пока что не известно.