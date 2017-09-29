«Показал личину»: Сергей Лазарев опозорился из-за расстёгнутой ширинки

На шоу Ивана Урганта певец, выбравший для программы весьма необычный образ», активно рассказывал о том, что «пришло время показать личину». Как оказалось, Лазарев действительно ее показал, забыв застегнуть ширинку своих брюк.

Как сообщается, эфир шоу «Вечерний Ургант», куда был приглашен Сергей Лазарев, едва ли не сорвался из-за истошного хохота ведущего, самого певца и зрителей. Казус, который «разорвал» от смеха всех присутствующих на шоу, случился из-за ширинки Лазарева.

Сергей Лазарев активно рассказывал о том, что уже «пришло время показать личину». В этот момент Ургант начал смеяться, сдерживать хохот ему удавалось с трудом. В итоге, телеведущий наклонился к Лазареву и сказал ему на ухо о расстегнутой ширинке. Певец не растерялся и сразу же «устранил проблему». Однако, смеха было не избежать.

Лазарев со смехом отметил, что он все-таки показал свою «личину» Урганту. Пользователи отметили, что певец попросту опозорился, а делать из случившегося «целое шоу» не стоило. Тем не менее, многие нашли казус крайне забавным и веселым.