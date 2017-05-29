Звезда 90-х Жуков рассказал, почему бросил жену и шестерых детей

Звезда 90-х признался, что устал терпеть пьянство и загулы жены, потому ушел из семьи и переехал жить в Сочи. Единственное, о чем он сейчас сожалеет, так это о том, что редко видит своих детей.

Буквально недавно СМИ стало известно о том, что звезда 90-х Роман Жуков уже больше года не живет со своей женой Еленой и детьми. Взвалил воспитание детей на плечи матери, Жуков умчался в Сочи, обосновался в гостиничном номере и завел собственный бизнес. 51-летний исполнитель скучает по своим детям и жалеет, что редко с ними видится, однако причиной тому его бывшая жена.

Причиной развода послужило то, что женщина постоянно выпивала и уходила в загулы, спала с разными мужчинами и совсем забросила детей, дом и мужа. Жукову надоело мириться с тем, что его жена приходит домой утром в состоянии алкогольного опьянения и заваливается спать, несмотря на то, что это наблюдают шестеро детей.

Подобное продолжалось в течение полугода, Жуков отметил, что мог смириться, если бы она "расслаблялась" раз в неделю, однако однажды произошло то, что стало последней каплей. Артисту позвонили неизвестные и сообщили о том, что его жена спит с другими мужчинами, расписали имена, место встреч и в каких позах это происходит. Тогда Жуков бросил жену с детьми и уехал в Сочи.