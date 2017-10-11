Срочная госпитализация: Иосиф Кобзон попал в онкоцентр

80 летний Народный артист России Иосиф Кобзон находится в больнице. Источники, ссылаясь на помощника, супругу певца и СМИ, во мнениях о причине госпитализации артиста расходятся.

СМИ сообщили о том, что Иосиф Кобзон стал плохо себя чувствовать и отправился в больницу самостоятельно. Легендарный певец снова оказался на больничной койке, теперь ему предстоит пройти еще один курс лечения. Появились слухи о том, что Иосиф Кобзон болен онкологией и сейчас находится в специализированном центре.

Представители Кобзона рассказали, что певец не был срочно госпитализирован и оказался в больнице в рамках плановых осмотров. По словам помощника артиста, его здоровью ничего не угрожает и предпосылок для беспокойства не имеется. Однако, представители Кобзона не опровергают тот факт, что артист «нездоров».

Тем не менее, ажиотаж вокруг Кобзона лишь усиливается. Появляется информация о том, что артист попал в онкоцентр, а уже оттуда его перевели в хирургическое отделение.

Супруга Иосифа Кобзона вопрос о том, правда ли артист был срочно госпитализирован, назвала «бестактным». Она отметила, что у Кобзона «нормальное здоровье». Что же на самом деле случилось с артистом – пока что остается неизвестно. Пользователи уже отметили, что слова из разных источников могут вовсе не совпадать, а это настораживает их еще больше.