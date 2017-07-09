Ксения Собчак рассказала, почему не будет крестить своего сына

На вопрос о своей второй беременности звезда отвечать отказалась, но о воспитании и подробностях жизни своего сына Платона Собчак охотно рассказала. Оказалось, что звезда борется за свободу и демократию не только в политике, но и в своей семье.

Ксения Собчак не скрывает, что к чужим детям она не испытывает чувств умиления или радости. Сама она старалась избегать компаний с детьми или молодыми мамами с грудными младенцами. Теперь же, когда Собчак сама является матерью, свое отношение к детям она изменила. Звезда утверждает, что стала «понимать» других мам и относится к малышам несколько иначе.

Собчак рассказала, что не будет крестить своего сына Платона. Она и ее муж Максим Виторган решили не навязывать своему ребенку религиозные мировоззрения. Собчак уверенна, что для Платона будет лучше, если он сам узнает и ознакомиться с религиями. Так, считает звезда, ему будет проще понять, что ему нравится и что ему близко. Собчак решила предоставить своему сыну право на самостоятельный выбор своего мировоззрения и религии.

В эфире одного из шоу, где Собчак и рассказала о решении отказаться от крещения сына Платона, звезде задали вопрос о ее второй беременности. Многие стали замечать, что телеведущая начала «полнеть» и носить платья свободного края. Журналисты спросили, не назовет ли Собчак своего ребенка в честь отца. Звезда ответила, что не собирается комментировать эту тему, оставив тем самым вопрос о возможной беременности открытым.