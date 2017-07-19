На одной из последних фото Анастасию Костенко перед родами назвали "гигантской"

Модель и ее супруг Дмитрий Тарасов опубликовали на своих официальных страницах в Instagram одинаковые фотографии, которые были сделаны ими у выхода из ресторана на теплоходе "Ласточка".

Анастасия Костенко не сбавляет активности и даже перед родами может позволить себе выбраться в свет. После таких похождений она обязательно оставляет на своих страницах в социальных сетях соответствующие фотографии. Несколько дней назад она также показала фанатам ряд снимков, и один из них им явно не понравился. Стоит отметить, что комментарии на личной странице она закрыла, однако они были отрыты у Тарасова, где и можно прочитать достаточно много нелестных отзывов.

Например, под одним из последних фото Костенко даже назвали "гигантской", и это не из-за ее большого живота. По мнению некоторых, у нее слишком большой размер ноги, который смотрится совсем неэстетично. Тем не менее, ее особо преданный фанаты сошлись на мнении, что размер внешность, в том числе и размер ноги не выбирают, поэтому нельзя судить об этом человека.