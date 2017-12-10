Виталина Цымбалюк-Романовская вновь оказалась в эпицентре уголовных разбирательств

В этот раз экс-жена Армена Джигарханяна решила обратиться в полицию для защиты своей личной жизни. Цымбалюк-Романовская стала инициатором разбирательств по поводу обнародования данных о ее банковских счетах и больной раком матери.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская «прославилась» со стремительной скоростью. Сначала все бурно обсуждали ее брак с немолодым актером Арменом Джигарханяном, затем с еще большим интересом стали обсуждать подробности их скандального развода. Актер называл свою экс-пассию «воровкой», а та активно делила с ним имущество и денежные средства.

Теперь же, спустя полгода после скандального развода, Цымбалюк-Романовская решила отстоять свою честь. Пианистка возмущена тем, что неизвестные завладели и передали СМИ ее фотографии, информацию о больной раком матери и данные о ее банковских счетах. Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление, в котором требует найти и привлечь к ответственности тех, кто без ее разрешения завладел ее личными данными и предал их огласке.

В прошлом году пианистка уже становилась инициатором уголовного разбирательства. В тот раз причиной стало заявление Цымбалюк-Романовской о том, что данные о ней были получены в результате незаконного использования технических средств. Пианистка решила вновь оказаться в эпицентре уголовных разбирательств, теперь она намерена отстоять свое право на личную жизнь и неразглашение приватной информации.