Анастасия Волочкова удивила фанатов неестественно длинными ногами

Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила своих фанатов в сети Instagram. На новом фото знаменитость продемонстрировала неестественно длинные ноги, чем насмешила интернет-пользователей.

Анастасия Волочкова разместила у себя на страничке в Instagram новый кадр, который моментально стали критиковать интернет-пользователи. Многие заметили, что балерина воспользовалась фотошопом, чтобы удлинить себе ноги. Однако преданные фанаты только восхитились стройности Волочковой.

«Ножки точеные», «Идеальные ноги, видно, что балерина», «Настя, вас не стыдно так бессовестно пользоваться фотошопом?», «Ноги, как у лошади», «Русская красавица, Анастасия!! Очень красивая и шикарная!», «Ну точно копыта, фу», - прокомментировали новый кадр знаменитости фолловеры Волочковой.