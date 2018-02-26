Яббаров может устроить драку с беременной Рапунцель на "Дом-2"

Звезда "Дома-2" недовольна тем, что отец ее будущего ребенка может не только оскорбить, но и поднять руку на возлюбленную. Кроме того, он перестал уделять внимание и заботиться о матери своего ребенка.

Как известно, на скандальном проекте "Дом-2" родится еще один ребенок, на этот раз счастливыми родителями станут Илья Яббаров и Алена Рапунцель. По словам девушки, ей наконец-то удалось забеременеть, ведь ребенка они планировали очень давно, однако сразу же после счастливой новости Яббарова как подменили.

Он перестал заботиться об Алене, не уделяет ей должного внимания, постоянно провоцирует конфликты, оскорбляет и даже может замахнуться, устроить драку с беременной возлюбленной. Несмотря на то, что и раньше отношения между ними не были гладкими, сейчас такое положение дел больше всего беспокоит Алену. Она задалась вопросом, если уже сейчас ее любимый мужчина допускает подобное поведение с ней, то, что может произойти дальше, ее пугает.

Она уже научилась давать отпор Яббарову, может и прикрикнуть, и стукнуть, но в дальнейшем такая перспектива ее не радует. За этим всем будет наблюдать ребенок, его мама постоянно будет нервничать, плакать и не сможет нормально заботиться о семье. Рапунцель боится, что они в один прекрасный день просто поубивают друг друга, вот чем может закончиться эта "история любви".

Несмотря на все это, будущая мамочка хочет выйти замуж за Яббарова и верит, что все будет хорошо.