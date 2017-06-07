«Депрессия пожирает его изнутри»: друзья Андрея Губина всерьез обеспокоены его состоянием

Продюсер певца Тарас Ващишин рассказывает, что Губин страдает от бесконечных депрессий, которые мешают певцу вернуться на сцену и записывать новые хиты. К врачам Губин идти отказывается, стараясь лечить свои переживания спортом.

Андрею Губину 44 года, в 90-х годах он был очень популярен, но потом он резко пропал и перестал выступать. В прошлом году он решился на интервью и рассказал в нескольких шоу о том, что сильно страдает от боли в спине. Однако, психологи усомнились в проблемах со здоровьем и решили, что Губин страдает от навязчивых идей и сам себе внушает болезненные ощущения.

По словам продюсера Губина, певец и правда часто жалуется на боли, но он их «выдумывает». Сейчас певец работает над новой песней, но его творчество омрачено сильными депрессиями, которые «пожирают его изнутри». Ващишин утверждает, что он и друзья Губина всерьез обеспокоены состоянием певца.

Губина уже давно просят сходить к врачам, но тот отказывается говорить о своих проблемах и утверждает, что страдает не из-за психических расстройств, а из-за болей в спине, шее и голове. Друзья Губина боятся, что тот может причинить себе непоправимый вред. Сам певец активно занимается спортом и находит в физических нагрузках спасение от переживаний.