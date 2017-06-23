"Сладкая булочка": В сети умиляются снимку пухленькой дочери Игоря Николаева

Фотография двухлетней Вероники появилась в официальном профиле фотохостинга Instagram ее мамы Юлии Проскуряковой. На ней девочка запечатлена бегущей по пляжу.

В сети умиляются снимку пухленькой дочери известного 58-летнего российского композитора и певца Игоря Николаева. На сегодняшний день Веронике исполнилось два полных года, и со времени ее рождения родители часто делятся ее успехами в развитии на своих официальных страницах в социальных сетях. Накануне же новым задорным снимком поделилась мама девочки Юлия Проскурякова. На нем маленькая знаменитость запечатлена спиной, бегущей по песку к морю и чайке.

"Сладкая булочка", "Лапулечка, пухляшечка", "Ваша Вероника растёт у нас на глазах! Хорошо, что есть инстаграмм!", "Какие у вас ещё милые детские складочки" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали в комментариях подписчики. Стоит отметить, что у Проскуряковой с Николаевым довольно мало хейтеров - часто под их фотографиями лишь теплые и приятные обсуждения.