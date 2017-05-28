Кристина Орбакайте семейным фото поздравила Максима Галкина с днем рождения

Дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте посмешила поздравить Максима Галкина с его днем рождения. Сегодня артисту исполняется ровно 42 года.

Кристина Орбакайте решила семейным фото поздравить пародиста Максима Галкина и именинами. «С Днём Рождения, дорогой и любимый наш Максим! Вместе с тобой всегда весело шагать не только по просторам соцсетей», - подписала снимок певица, на котором изображен сам Галкин, Орбакайте с супругом и детьми Клавдией и Дэни.

К искренним поздравлениям присоединились и поклонники Орбакайте: «Максиму вдохновения и душевной теплоты и силы от семьи, где его очень любят и ждут!», «Здоровья, любви, терпения и мира!», «Успехов и процветания! Большого семейного счастья и творчества!», «Счастья, здоровья, чтобы ваша лучезарная улыбка никогда не сходила с лица!».