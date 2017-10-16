"Вылитый Кларк Гейбл": Стасу Костюшкину в новых плавках посоветовали идти в порноактеры

Бывший солист группы "Чай вдвоем" решил удивить своих фанатов и опубликовал снимок, на котором он запечатлен в оригинальных трусах, натянутых до самых плеч.

Поклонники посоветовали известному 46-летнему исполнителю Стасу Костюшкину, запечатленному на свежем снимке в новых плавках, идти в порноактеры. Их предложение было шутливым, однако показалось уместным, так как певец показал накаченный торс, а также предстал в одном лишь нижнем белье. Его новая фотография появилась на официальной странице фотохостинга Instagram.

"Идите в порно актеры :)", "Стас неотразимый! Как с тобой наверное жене весело! ", "Труханы,так труханы!!!даже мне такие захотелось)))))", "ждёмсссс роли в кино )))" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали они в комментариях. Так некоторые намекнули, что видят Костюшкина не только в роли певца, но также и в образе актера.

Многие также стали писать в обсуждениях, на кого поход преобразившийся исполнитель. "Вылитый Кларк Гейбл", - посчитали одни, а другие увидели в нем Остапа Бендера, Эдди Мерфи и даже молодого Поддубного.