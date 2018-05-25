Парапсихолог назвала способ спасти брак Шнурова и Матильды

Развод Шнурова с супругой решила прокомментировать парапсихолог Анастасия Белодубровская. Она отметила, что Шнуров и Матильда созданы друг для друга, потому их брак еще можно спасти.

Вся страна обсуждает самый громкий развод 2018 года солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова с женой Матильдой. В браке они прожили 8 лет, а потом Шнуров признался в изменах супруге и она стала инициатором развода. Сама Матильда редко что сообщает о разводе, зато сам Шнуров практически каждый день подогревает интерес фанатов к этой теме.

Так, прокомментировать происходящее решила и парапсихолог Анастасия Белодубровская. Она отметила, что Шнуров и Матильда являются идеальной парой, постоянно дополняя друг друга своей энергией и устраняя все негативные качества. За 8 лет брака Матильде удалось добиться того, что солист "Ленинграда" бросил пить и стал вести здоровый образ жизни, стал более успешным и сильнее. Борьба с алкоголизмом мужа для Матильды больная тема, так как ее отец пил, потому она и не хотела подобного для своих детей.

Папапсихолог считает, что пусть Матильда и не смогла до конца излечить мужа от алкоголизма, она все еще может спасти этот брак. Разводиться им нельзя, скрепляющим обстоятельством может стать общий ребенок, которого за 8 лет брака Матильда так и не подарила Шнурову.