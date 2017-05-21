Сергей Зверев назвал жену сына "разведенкой" и заявил о скором разводе молодых

Зверев заявил, что он не намерен общаться с каждой "разведенкой", потому и не собирается знакомиться со своей второй невесткой. Он также добавил, что больше не будет поддерживать сына материально.

Буквально недавно сын стилиста и исполнителя Сергея Зверева во второй раз женился. Звездный отец отказался приезжать на свадьбу сына, а также высказался о своей новой невестке. По его словам, Зверев-младший и его жена Юлия на самом деле не любят друг друга, а зачем связали себя узами брака - исполнитель не понимает.

Зверев заявил, что не собирался ехать на свадьбу, не собирается и знакомиться с невесткой. Так, он отметил, что у его сына девушки меняются, как перчатки, а общаться с каждой "разведенкой" он не намерен.

Звездный стилист отметил, что после очередной ссоры отказался материально помогать 25-летнему сыну. Он уверен, что в таком возрасте мужчина уже сам должен обеспечивать свою семью, тем более, если женится во второй раз, то уже достаточно взрослый и в помощи папы не нуждается.

Зверев уверен, что в скором времени Юлия сбежит от его сына, или же он сам разведется, однако в этом браке у молодых людей счастья не будет, предсказывает стилист.