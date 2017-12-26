Кузен-гей Елизаветы II сыграет свадьбу с мужчиной

55-летний двоюродный брат Королевы Елизаветы II Ивар Маунтбаттен станет первым представителем королевской семьи, вступившим в однополый брак. Под венец кузена Королевы будет вести его бывшая жена, в браке с которой у них появились трое детей.

Некоторые СМИ отмечают, что кузен Королевы является еще и потомком российской императрицы Екатерины II и поэта Александра Пушкина. Как сообщило издание Daily Mail, кузен Елизаветы II намерен сыграть гей-свадьбу. Ивар Маунтбаттен вступит в официальные отношения с 55-летним Джеймсом Койлом. Со своим будущим супругом кузен Королевы познакомился 3 года назад.

В СМИ пишут о том, что однополый брак Маунтбаттена получил одобрение его детей, бывшей жены и членов королевской семьи. Однако, ближайшие родственники мужчины, принц Эдвард с женой Софи, на свадьбу двух мужчин приходить на намерены.

По словам Ивара Маунтбаттена, он счастлив как никогда. Кузен Королевы Елизаветы II рад предстоящей свадьбе. По данным, торжество случился по желанию детей и будущего мужа Маунтбаттена, у которого до этого времени семьи не было. Под венец кузена Королевы будет вести его экс-супруга, с которой тот прожил в браке 16 лет.

Свадьба станет необычной не только потому, что будет однополой. Мужчины не станут надевать смокинги, а вместо торта гости будут есть сыр. Церемония запланирована на лето. Приглашения получат лишь самые близкие люди и родственники.