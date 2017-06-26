Шнуров, Галкин и Лепс: 18-летняя дочка миллиардера «с размахом» отметила свадьбу

Среди гостей были замечены многие известные персоны, со свадьбой дочь миллиардера Ирину Чигиринскую поздравили Алена Шишкова, Игорь Крутой и многие другие. Платье невесты обошлось в 14 миллионов рублей, а угощение для гостей – в 16 миллионов.

17 июня состоялась свадьба, которую уже успели окрестить одним их ярких событий этого лета. Замуж вышла 18-летняя дочь миллиардера Александра Чигиринского. Свадьбы в этой семьей, как и другие торжества, отмечаются с размахом. Это торжество не стало исключением.

На свадьбу к дочери богатого мужчины, чье состояние оценивается в 3 миллиарда долларов, пришли многие знаменитости. Среди гостей были замечены: Марина Юдашкина, Игорь Крутой, Алена Шишкова и многие другие.

Развлекали гостей свадьбы не менее известные артисты. В Сети появились фотографии и видео, на которых видно, что для молодожёнов пели Шнуров, Басков, Меладзе, Ани Лорак и Лепс. Ведущим торжества был Максим Галкин.

На Ирине Чигиринской было свадебное платье от известного ливанского дизайнера. Наряд невесты был декорирован множеством драгоценных камней и белым кружевом. Жених, которого зовут Морис, выбрал для торжества классический черный смокинг. Свадьба проходила в загородном гольф-клубе, а банкетный зал декораторы украсили множеством цветов и различных композиций. Как пишут пользователи Сети, торжество семьи Чигиринских прошло «богато и с размахом».