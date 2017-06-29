Имущество Олега Яковлева из "Иванушек" получил друг, а не сожительница

Теперь Александра Куцевол пытается оспорить это решение через суд, а свободное время тратит на походы в ночной клуб.

Уже практически год прошел со дня смерти популярного российского исполнителя и участника музыкального коллектива "Иванушки International" Олега Яковлева. Трагедия произошла в 2017 году 29 июня. Немного времени спустя после произошедшего его подруга Александра Куцевол, с которой он жил вместе на протяжении достаточно долгого времени заявила, что его квартира должна достаться ей. Это решение оспорил приятель певца Роман Радов.

Тем не менее, бывшая сожительница Яковлева не собирается смиряться с решением по имуществу. Она подала в суд исковое заявление и пока что не выселилась из квартиры, в которой, по данным СМИ, проживает вместе с родителями. Несмотря на то, что покойный возлюбленный Куцевол внес в свое завещание только имя друга, запамятовав про нее саму, она собирается оспорить этот факт, уверив судью, что документ не отражает его реальных желаний. По ее мнению, певец, подписывая его, из-за болезни не мог судить здраво.