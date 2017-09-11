Зрители отметили хамство Галкина во время передачи про Говорухина

Максим Галкин был в роли ведущего в выпуске передачи, которую посветили Станиславу Говорухину. Недавно известный режиссер умер от страшной болезни.

Один из выпусков программы "Сегодня вечером" посветили Станиславу Говорухину. На передачу к Максиму Галкину пожаловали известные люди, которым посчастливилось лично знать выдающегося режиссера и актера. Вот только многие зрители раскритиковали поведение Галкина в кадре.

Большинство пользователей социальных сетей негативно высказались в адрес ведущего. По мнению зрителей, складывалось ощущение, что Максим Галкин решил воспользоваться лишней возможностью и проявить себя, нежели достойно почтить память умершего недавно Говорухина. Также зрители отмечали, что Галкин успевал даже хамить гостям.

Были и те, кто поблагодарил Максима за то, что он постарался сделать грустный вечер немного позитивней и вспомнить все хорошие моменты Говорухина. Однако мнение большинства осталось прежним: зрители высказались, что уважают Галкина за его талант, но подобные передачи - не для него.

Напомним, что известный актер, режиссер и общественный деятель Станислав Говорухин умер 14 июня в возрасте 83 года. Скончался Говорухин в санатории Барвиха. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал рак. 16 июня со Станиславом Говорухиным попрощались. Известно, что похоронили его рядом с могилами его коллег по цеху - Олега Табакова и Леонида Броневого.