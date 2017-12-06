Елена Яковлева после выхода "Интердевочки" стала бояться мужчин с гвоздиками

Яковлева рассказала, что после ужасающе письма боялась каждого мужчины, особенно, если в его руках видела гвоздики. После выхода "Интердевочки" актриса стала всерьез опасаться за свою жизнь.

Как известно, многие знаменитости страдают от "звездной болезни" и мечтают купаться в лучах славы и любви фанатов, однако Елена Яковлева не относится к их числу. Она рассказала о моменте из своей жизни, когда слава казалась пугающей и заставила бояться за свою жизнь.

По словам актрисы, после того, как на экраны вышел популярный отечественный фильм "Интердевочка", на нее моментально обрушилась слава. Люди узнавали Яковлеву на улицах, просили автографы, дарили цветы и даже слали письма. Как-то раз ей пришло письмо из тюрьмы. Яковлевой написал осужденный, который признавался актрисе в любви и обязательно просил его дождаться. Он отмечал, что выйдет из мест лишения свободы примерно через 8 лет и сразу же отправится к своей возлюбленной.

Заключенный также рассказал, что Яковлева его сразу же узнает, ведь он появится на встрече с тремя гвоздиками. Актриса отмечает, что с того момента ее жизнь наполнилась ужасом, она избегала общения с мужчинами, а если видела на улице проходящего парня с гвоздиками, моментально скрывалась с его глаз. Яковлева отметила, что она даже боялась выходить из театра, а если появлялась на улице и видела мужчину, сразу же пряталась обратно.