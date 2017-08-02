Кардашьян поделилась уникальными детскими фото с отцом

Звезда реалити «Семейство Кардашьян» отметила, что очень скучает по папе, и на душе большая тяжесть.

Роберт Кардашьян был юристом. Ему дали прозвище «адвокат дьявола» из-за громкого дела Симпсона. Однако собственная дочь его очень любила. Ким Кардашьян поделилась кадром, где она, ещё десятилетняя девочка, обняла отца, сидя у него на руках. Поклонников Ким Кардашьян такая душевная запись порадовала.

Они отметили, что это очень хорошо, когда на странице публикуется не только «полуобнажёнка», но и подобные уникальные детские воспоминания. Роберт Кардашьян пребывал в браке с Крис Дженнер 12 лет. За это время у них появилось 4 детей. Известным семейство стало в 2011 году, когда Роберта Кардашьяна уже не было в живых. Тогда начали снимать реалити о Крис Дженнер и остальных.