«Цвет настроения синий» скоро отойдёт на второй план: Киркоров готовит новый хит лета

Певец никогда не перестаёт шокировать и удивлять публику. Вот и недавно Филипп Бедросович озадачил своих фанатов.

О том, что Киркоров готовит новый хит лета, стало известно из его публикации в Instagram. Певец поделился видео и в комментарии к нему рассказал о неожиданной, но приятной встрече в студии звукозаписи. Филипп отмечает, что это событие удивило и его самого, но «это не просто трек», - добавляет певец: «это коллаборация, причём одновременно неожиданная и в то же самое время давно предсказуемая, что собственно и заставляет меня думать, верить и надеяться, что мы удивим скоро и обрадуем многих наших поклонников». Также Киркоров упоминает бархатный летний сезон, что говорит о каком-то по-настоящему летнем треке.

Поклонники, до сих пор подпевающие песне «Цвет настроения синий» теперь говорят, что скоро она отойдёт на второй план. Подписчики удивляются высокой работоспособности певца и желают ему хороших выступлений.