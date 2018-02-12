Возлюбленная Брэда Питта ушла от него к миллиардеру

Все время, когда СМИ продумывали историю любви Дженнифер Энистон и Брэда Питта, актер встречался с другой женщиной. Однако его роман, видимо, уже завершился.

Выяснилось, что уже несколько месяцев у Брэда Питта был роман с Нери Оксман. Женщине 42 года и она является профессором в Массачусетском университете. Как только появилиь слухи об их отношениях, друзья актера это подтверждали, заявляя, что Брэд и Нери испытывают к друг другу взаимные чувства. По словам знакомых Питта, пара познакомилась еще около полугода назад. Вот только недавно стало известно, что Нери Оксман Брэд Питт больше точно не интересует.

Оказалось, что одни из своих выходных красавица провела не с актером, а с финансистом Билла Экманом. Их заметили, когда Билл участвовал в турнире по теннису, а Нери за него болела, сидя на трибунах. Инсайдеры отмечали, что они себя вели так, как ведут влюбленные пары. К слову, Билл Экман входит в список самых желаемых холостяков Америки.

Знакомые Нери утверждали, что с Брэдом Питтом у нее не сложились отношения. Причина в том, что девушка не была готова бросить карьеру ради того, чтобы переехать к актеру и продолжить их отношения.

Напомним, что недавно ходили слухи о воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Появлялась даже информация о том, что она от него беременна. Однако тогда, когда актер наткнулся на одну из подобных статей, его представители потребовали написать опровержение. Сторона Дженифер Энистон так же опровергла такую информацию.