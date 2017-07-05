Фанаты нашли себе копию Игоря Николаева

Новый флешмоб захлестнул российские соцсети и дома. Поклонникам певца надоело ждать его у себя в городе.

Игорь Николаев огорчает своих фанатов тем, что не идёт и не едет в некоторые города с концертом. Поэтому поклонники решили поднять себе и окружающим настроение копией певца. Никто не ожидал, что фанаты придумают и найдут картонную копию Игоря Николаева во весь рост. Поклонники не оставили личного Николаева не у дел. Хоть он и картонный, но занятия ему фанаты нашли по своему усмотрению.

У кого-то Игорь Николаев играет в настольный футбол, с кем-то ходит на вечеринки и даже выступает в роли ди-джея. Некоторым парням-поклонникам помогает построить отношения с девушкой, сходив на свидание вслепую. Таким образом, расплодилось много картонных копий Николаева, что не осталось незамеченным. Фанаты выкладывали свои версии времяпровождения с певцом в различные соцсети. Несколько таких постов дошло и до настоящего Николаева. К слову, певец только обрадовался чувству юмора поклонников и поблагодарил за поднятое настроение.