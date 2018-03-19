Повзрослевшая дочь Анны Седоковой затмила мать

На Центральном Московском ипподроме многие звезды поразили публику. Удивила всех и Анна Седокова, вот только не нарядом, а своей дочерью.

Анна Седокова посетила мероприятие в длинном красном платье, которое подчеркивало ее декольте. Выглядела певица прекрасно, но общественность большее внимание обратила на ее повзрослевшую дочь Алину. Многие посчитали, что 14-летняя девочка затмила мать, хоть и ее брючный костюм выглядел скромнее вечернего платья Седоковой. Особенно все заметили, как Алине подходит новый цвет волос: теперь дочь Анны Седоковой осветлила волосы и стала блондинкой.

Напомним, что недавно в своем микроблоге Анна Седокова рассказала про свою зависимость от интернета. Она рассказала поклонникам, как однажды забыла свой мобильный телефон в машине. Возвращаться за ним она не стала и провела весь вечер без своего гаджета. Утром Седокова проснулась так, будто хорошо отдохнула. Также Анна рассказала, как ее подруга подтвердила мысли Седоковой. Девушка утопила свой телефон, на починку которого после этого ушло три дня. Все эти несколько дней подруга Седоковой была в отличном состоянии, что изменилось сразу же после того, как телефон вернулся из ремонта. Седокова сказала, что именно так нужно поступать с телефонами - топить их. Вот только этим она многих поклонников рассмешила - большинство людей сомневаются, что Анна смогла бы продержаться хоть немного без социальных сетей.