«Избалованное дитя»: 4-летняя дочь Тимати посещает салоны красоты

Малышке Алисе повезло, ведь у обоих её родителей есть собственные салоны красоты, в которые девочка заходит не только чаем с печеньем угоститься.

Подписчики страницы Симоны Юнусовой в Instagram в ужасе от того, как звёздная семья балует свою единственную дочь. В свои 4 года маленькая Алиса посещает салоны красоты и получает там обычные процедуры. Например, в этот раз бабушка девочки запечатлела, как Алисе делают педикюр.

Поклонники услышали в видео, как девочка проронила слова о повторной процедуре, из чего сделали вывод: для малышки это не впервые. Поклонники Тимати и подписчики его мамы не понимают, как такое можно позволять делать с несформировавшимся 4-летним ребёнком. Сам Тимати ничего против не имеет. Наоборот, в конце видео он одобрил работу, но выбрал бы для дочери другой цвет. Пользователи Сети уверяют, что это «избалованное дитя» ещё создаст известному папе множество проблем.